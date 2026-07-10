Carmen cree que Antrax NO es buen cocinero, pero reconoce el TALENTO que lo está haciendo triunfar en MasterChef 24/7

Los participantes de MasterChef 24/7 que han logrado mantenerse hasta la semana 8 es porque han combinado entrega, talento y dedicación para que sus platillos destaquen entre los mejores. Sin embargo, Carmen tiene una idea muy diferente de Antrax, pues tal como platicó con Nora, tiene la sensación de que a su compañero no le apasiona realmente la cocina, sino que en realidad es muy aplicado con las clases y por eso presenta recetas tan llamativas, aunque no sabe hasta qué punto de la competencia esto le será suficiente.

