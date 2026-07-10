Carmen revela cuál fue su PREOCUPACIÓN más grande al entrar a MasterChef 24/7: “No sé cómo le voy a hacer”

Luego de ocho semanas en MasterChef 24/7, los cocineros que todavía siguen en la competencia se han ido dando cuenta de sus fortalezas y debilidades. Una de ellas es Carmen, que en una charla con Nora reconoció que cuando entró a la cocina más famosa de México sí se cuestionó si sabía cocinar lo suficiente para estar ahí, pues le preocupaba que en su día a día seguía procesos muy automatizados y no sabía qué pasaría cuando ya no tuviera herramientas como la freidora de aire.