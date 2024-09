Así se vivió el Simulacro Nacional 2024 este 19 de septiembre en TV Azteca

Esta mañana, en punto de las 11: 00 A.M., se llevó a cabo el Simulacro Nacional 2024, con la finalidad de concientizar a la población mexicana y preparalos ante una emergencia como puede ser un sismo.

Tv Azteca, presente en el Simulacro Nacional 2024

TV Azteca se sumó a estas acciones, y todos sus empleados, desde camarógrafos, personal de producciones, y conductores, salieron a los pasillos y espacios seguros de la empresa para conocer y saber cómo reaccionar ante un sismo real.

Conductores de Venga La Alegría pusieron el ejemplo

Venga la Alegría se encontraba transmitiendo totalmente en vivo, por lo que en cuanto sonó la alerta sísmica, los conductores procedieron a evacuar el foro rápida pero ordenadamente, poniendo el ejemplo no sólo entre ellos, sino ante todos los televidentes, pues es muy importante el orden para no desatar el caos, y en caso de un posible sismo real, no ocasionar accidentes.

Además, minutos antes, Sergio Sepúlveda explicó lo que había que hacer en caso de un sismo real; y recordó algunos hechos relevantes de los terremotos que marcaron a México en 1985 y 2017.

Esta mañana en #VLA cumplimos con el Simulacro Nacional 2024, estas son algunas imágenes mientras se llevaba a cabo la actividad

En los pasillos pudimos ver a decenas de trabajadores de la empresa cumpliendo con el Simulacro Nacional en perfecto orden, lo cual es de gran ayuda para estas acciones preventivas de protección a las personas y su integridad ante una posible emergencia.

En La Academia también realizaron el Simulacro Nacional 2024

Por su parte, los alumnos de La Academia también desalojaron la casa con mucho orden e incluos haciendo una fila para dirigirse a una zona segura afuera de la instalación. Junto a ellos, también salieron sus profesores.

Mensaje en celulares por alerta sísmica

Además de la alerta sísmica que todos los ciudadanos estamos acostumbrados a escuchar, el gobierno informpo quen llegaría una alerta a nuestros celulares, sin embargo, el sistema falló y no a todos le llegó el mensaje, o bien, llegó fuera de tiempo; pero este día era sólo una prueba de este nuevo sistema y continuará en pruebas para mejorarlo.

El simulacro se realiza a partir del devastador sismo de 1985, en el que se perdieron numerosas vidas, y se cree que si la ciudadanía hubiera estado mejor preparada ante este tipo de sucesos, las pérdidas humanas hubieran sido menores.