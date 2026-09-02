¡Comenzó en la música mientras se rehabilitaba! Leonardo Ramírez, la promesa del regional mexicano, reveló detalles de su carrera y cantó en vivo
Leonardo Ramírez, la joven promesa del regional mexicano, reveló que comenzó a tocar mientras se rehabilitada de un accidente y se echó un palomazo en vivo.
Con tan sólo 17 años, Leonardo Ramírez la está rompiendo en la industria musical y ya es reconocido como la nueva promesa del regional mexicano. ¿Cómo inició en la música? Checa todo lo que nos contó Leonardo Ramírez, quien reveló a qué músicos admira y con quienes le gustaría hacer alguna colaboración.