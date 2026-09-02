Venga La Alegría | Programa 2 de septiembre 2026 Parte 1 | El zafarrancho que provocó Fátima Bosch, la mujer de los cuchillos en Nueva York y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 2 de septiembre 2026, parte 1: El zafarrancho que provocó Fátima Bosch en el aeropuerto de la CDMX, José Eduardo Derbez responde si se burló de Sofía Castro, Alex Fernández revela un delicado padecimiento, los experimentos de Inter ¿Neta? y la receta se sushi crujiente.

También, Fabiola Guajardo defiende a Vadhir Derbez, Mauricio Islas recuerda el episodio de su proceso legal; la pipa que impactó a un automóvil en el Estado de México, la camioneta que embistió dos veces a otro carro en la CDMX, la mujer armada de cuchillos en Nueva York y los estragos de la granizada en la México-Toluca; todo explicado Con Peras y Manzanas.

Además, una pasarela con moda bling-bling, el reportaje de Tabata Jalil, el escándalo que recordó Vicente Fernández Jr., los ensayos de Gala Montes en Malinche el Musical y aprendimos a hacer barras de chocolate. ¡Venga La Alegría!