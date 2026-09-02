¿Cuál es la diferencia entre un gusto y un fetiche? Esto es lo que debes saber
¿Los fetiches nacen con nosotros o se construyen? Esto es lo que dijo una especialista experta en el tema de la sexología.
La sexóloga Ana Franco nos habló sobre las diferencias entre un gusto y un fetiche, ya que muchas personas suelen confundirse entre los dos términos. Existe un nivel del fetiche en el que se puede volver un problema para la persona que lo tiene y también para su pareja, ¿qué es lo que debes hacer?.