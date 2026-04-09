Benditas Mujeres: Sosa Jhons explicó todo sobre los hábitos alimenticios y la microbiota

¿Por qué nos inflamamos? ¿Cuáles son los tipos de inflamación? ¿Cómo combatir la inflamación? Porque una buena alimentación es fundamental para mantenernos saludables, Ferka recibió al nutriólogo venezolano Sosa Jhons, quien nos habló de la microbiota, el segundo cerebro del cuerpo. ¿Por qué no logramos bajar de paso aunque hagamos ejercicio? ¡Checa todas las dudas que nos resolvió en Benditas Mujeres!