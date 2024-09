Bruno Mars demanda a Miley Cyrus por su exitosa canción Flowers.

Vaya problema en el que se encuentra la cantante Miley Cyrus, ya que enfrenta una demanda presentada en el tribunal federal de Los Ángeles, en donde se le acusa de copiar partes de la canción When I Was Your Man, interpretada por Bruno Mars y de donde aseguran se originó su exitoso tema Flowers. La demanda fue interpuesta por la plataforma de derechos musicales Tempo Music, que afirma poseer parte de los derechos de autor del tema de Mars, el cual fue lanzado en 2013.

Dicha demanda incluye a los coautores de When I Was Your Man, Philip Lawrence y Ari Levine, y a distribuidoras como Sony Music, Apple, y grandes cadenas como Target y Walmart por comercializar y difundir la canción de Cyrus, que ganó un Grammy a la grabación del año en febrero pasado.

Tempo Music es una plataforma de adquisición de derechos musicales que se fundó en 2019 y está asociada con Warner Music. Con esta alianza, a la compañía llegó un repertorio que incluye una parte de los derechos sobre When I Was Your Man.

Cabe mencionar que Bruno Mars no aparece como demandante, pero Tempo Music argumenta que Flowers no podría existir sin la influencia de When I Was Your Man, recalcando que las similitudes entre ambos temas son notables.