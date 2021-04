BTS da la bienvenida a J Balvin como nuevo miembro de la familia musical HYBE; mira el intercambio de mensajes.

Las ARMY latinas gritaron de emoción tras enterarse que BTS dio una calurosa bienvenida a los nuevos artistas de HYBE, nueva familia musical. Entre estas celebridades se encuentran Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato y el reguetonero colombiano J Balvin.

Por si fuera poco, la incorporación de J Balvin a HYBE Corporation causó revuelo en todas las redes sociales, pues millones de fanáticas quedaron sorprendidas con la noticia.

Por su parte, el intérprete de temas como La Canción, Ay Vamos y Mi Gente, se manifestó en sus respectivas plataformas digitales con un inesperado mensaje para la banda integrada por RM, Jin, J-Hope, Jimin, Suga, V y Jung Kook.

Hey BTS, de parte de Balvin, siempre buena vibra. Bendiciones, sé que esto nos va a llevar a otro nivel, así que siempre buena vibra

La reacción de las ARMY no se hizo esperar, pues incluso soñaron con una colaboración entre su banda favorita BTS y J Balvin.

Fanáticas mexicanas celebraron en grande el cumpleaños de J-Hope, integrante de BTS.

BTS continúa rompiendo innumerables récords en todo el mundo

Recordemos que BTS se consagró como una de las agrupaciones de K-Pop más trascendentales en los últimos tiempos. La banda surcoreana alcanzó el éxito con temas como Boy With Luv, Save Me, Life Goes On, I need u y muchos otros hits.

Además, los Bangtan Boys hicieron historia el pasado 14 de marzo en la entrega número 63 de los Premios Grammy, donde se convirtieron en la primera banda surcoreana en presentarse en la prestigiada entrega de megáfonos dorados.

Por si fuera poco, BTS también hizo historia con su primera nominación en la categoría Mejor Actuación de Dúo o Grupo Pop por la canción Dynamite.

Actualmente, la banda se mantiene alejada de los escenarios; sin embargo, se rumora que preparan nuevo material discográfico para mayo de este mismo año.

Las fanáticas no descartan una posible colaboración con J Balvin en su próximo álbum de estudio. Y es que, ahora que los artistas pertenecen a la misma familia, ambos podrían sorprender con un hit veraniego de 2021.

