Camila Sodi revela un sueño premonitorio en torno a la pérdida de su mamá, Ernestina Sodi

Camila Sodi detalló que el luto por su madre, Ernestina Sodi, habría comenzado antes de su partida. ¡Ojo al sueño premonitorio experimentó sobre la muerte de su mamá!

En exclusiva, Camila Sodi detalló que el luto por su madre, Ernestina Sodi, habría comenzado antes de su partida. Además, en su libro ‘El pequeño libro del Duelo’, compartió los detalles de un sueño premonitorio, que habría tomado sentido al ver a su mamá con un cuadro grave de salud.

