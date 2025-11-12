Camila Sodi revela un sueño premonitorio en torno a la pérdida de su mamá, Ernestina Sodi
En exclusiva, Camila Sodi detalló que el luto por su madre, Ernestina Sodi, habría comenzado antes de su partida. Además, en su libro ‘El pequeño libro del Duelo’, compartió los detalles de un sueño premonitorio, que habría tomado sentido al ver a su mamá con un cuadro grave de salud.
