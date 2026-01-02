Esta es la canción oficial de los 20 AÑOS de Venga La Alegría, disfruta del emotivo video
Nuestra querida Viviann Baeza le dio voz a la canción para celebrar los 20 años de historia de Venga La Alegría. Revive el video que marca los mejores momentos del matutino.
El día de hoy, 2 de enero, se cumplen 20 años de historia en Venga La Alegría y, por ello, se preparó una canción sumamente especial, acompañada de un video que enmarca hechos históricos del programa, donde lo más importante eres tú, el público.