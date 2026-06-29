Verónica Castro fue coronada como reina del Pride

En el marco de la Marcha del Orgullo, Veronica Castro fue nombrada reina del Pride y recibió una emotiva corona durante un homenare realizado junto al Palacio de Bellas Artes. La actriz dedicó el reconocimiento a la comunidad LGBT+ destacando que “se merecen todo” y haciendo un llamdao al respeto e igualdad. Finalemnte, expresó que su hijo Cristian Castro, no podía creer esta distinción.