Alejandro Fernández revela que enfrenta depresión y ansiedad

Alejandro Fernández sorprendió al revelar que padece depresión y ansiedad, problemas que aseguró enfrenta con ayuda de especialistas y con tratamiento médico. El intérprete destacó la importamcia de eliminar los estigmass sobre la salud mental e invitó a las personas a buscar apoyo profesional cuando lo necesiten. Además, compartió que disfruta de una etapa estable junto a su pareja Karla Laveaga con quien no descarta llegar al altar en una ceremonia íntima.