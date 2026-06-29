“Estoy enloqueciendo": Carmen pide una señal en MasterChef 24/7 y promete cambiar su personalidad (VIDEO)

Luego de seis semanas e incontables experiencias en MasterChef 24/7, Carmen confesó que le hace falta el apoyo de sus seres queridos y les pidió que mandaran una señal para que pueda enfocarse mejor. Y es que según sus propias palabras, “está enloqueciendo” y un mensaje podría serle de gran ayuda, especialmente ahora que quiere renovarse y demostrar que sí le gusta cocinar para poder avanzar sin estrategias.