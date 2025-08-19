inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡Enhorabuena! Carlos Rivera reveló detalles de su Fundación Te Soñé a Kristal Silva

¿Cómo logró cristalizar ese gran sueño? Carlos Rivera presenta la Fundación Te Soñé, a través de la cual buscará acercar las artes y la cultura a los jóvenes y los niños.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Carlos Rivera presenta la Fundación Te Soñé, a través de la cual buscará acercar las artes y la cultura a los jóvenes y los niños. ¿Cómo logró cristalizar ese gran sueño? Checa los detalles que le compartió a Kristal Silva en exclusiva.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×