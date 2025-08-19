Conoce a Roberto Aguire, el actor mexicano mejor amigo de Emma Watson

En la actualidad, cuando el elenco de una película hace gira de promoción, tienes una gran oportunidad para conocer curiosidades y aspectos divertidos de los actores. El elenco de “Mirreyes vs Godínez: Las Vegas” no es la excepción. De hecho, hace unos días Roberto Aguire contó cómo comenzó su amistad con Emma Watson.

Hace algunos años surgieron rumores de que este actor mexicano y la intérprete que encarnó a “Hermione Granger” en la saga “Harry Potter” tenían un romance. Ahora, Aguire se encargó de desmentir el rumor y, en su lugar, hablar de su entrañable amistad.

Regina Blandón revela los retos de filmar “Mirreyes vs Godínez: Las Vegas” y habla de Pablo Lyle [VIDEO] Regina Blandón, quien está cumpliendo 25 años de pertenecer al medio artístico, visitó el foro de Ventaneando para hablar de “Mirreyes vs Godínez: Las Vegas”.

El mejor amigo mexicano de Emma Watson: Roberto Aguire

Durante su visita al podcast Pinky Promise, con Karla Díaz, el elenco de Mirreyes vs Godínez: Las Vegas compartió anécdotas y curiosidades de su carrera. Los invitados fueron Regina Blandón, Michelle Rodríguez, Daniel Tovar, Alejandro de Marino y, por supuesto, Roberto Aguire. Este último llamó la atención al hablar de su amistad con nada menos que Emma Watson.

Cuando le preguntaron si tuvo un romance con ella, Aguire reveló que conoció a la actriz británica cuando trabajaba en la producción de “Harry Potter y el Prisionero de Azkabán”; no estuvo ahí como actor, sino como parte del equipo de efectos visuales.

Desde entonces, contó, se hicieron muy cercanos y lograron construir una amistad que ha perdurado con los años. “Nos hemos apoyado muchísimo en las cosas que hemos hecho de carrera”, dijo. Incluso, reveló que a la actriz británica le encanta “Mirreyes vs Godínez”.

El actor recordó que una foto tomada a la salida de un restaurante fue la que encendió las especulaciones sobre una supuesta relación amorosa.

“Una vez estábamos saliendo de un restaurante y nos tomaron una foto, y esta foto fue lo que comenzó todo esto de: ¿tienen onda? ¿No tienen onda? ¿Ella está pintándole el cuerno a su novio?”

Más tarde, otra imagen avivó la conversación justo cuando él ya salía con su novia Marianna Burelli, pero Aguire recalcó que actualmente Emma y ella son muy buenas amigas.

La carrera de Roberto Aguire

Este intérprete de 37 años ha logrado formar una carrera tanto en México como en el cine hollywoodense. En la actualidad es conocido por su participación en la trilogía de “Mirreyes vs. Godínez”, donde interpreta a un joven muy privilegiado.

Luego de hacer sus pininos en cintas como la ya citada tercera parte de “Harry Potter”, ha salido en películas como “Boulevard”, de 2014, protagonizada por Robin Williams y Bob Odenkirk.

En su CV también tiene participaciones en series de la talla de “NCIS: New Orleans” y “Pretty Little Liars”.