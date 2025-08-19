Claudio Yarto asegura que en su casa hay una RUTA OVNI

El cantante Claudio Yarto no solo posee seguidores por haber sido el vocalista de Caló, sino porque su vida pública no pasa inadvertida. Sin embargo, ahora su nombre recorre las redes sociales, no por su faceta artística, sino más bien por la fascinación que tiene por el tema “ovnis” y una revelación que ha sorprendido.

Durante su visita al programa Tu Historia Como La Mía, de Rocío Sánchez Azuara, el cantante habló de diferentes temas relacionados con su vida pero puso especial énfasis cuando se le consultó sobre la existencia de los ovnis. Claudio Yarto dejó en claro que él cree, que él vio y que tiene pruebas de la existencia de estas naves extraterrestres.

Claudio Yarto asegura que hay una ruta ovni frente a su casa

Durante la entrevista con Rocío Sánchez Azuara, Claudio Yarto expresó que desde muy joven comenzó a creer en la existencia de los extraterrestres y recordó su cercanía con Jaime Maussan. En este punto, reconoció que muchas personas lo critican pero afirmó que tiene pruebas de que los ovnis existen y que pueden verse a diario.

El ex vocalista de Caló soltó la frase “Donde yo vivo es una ruta ovni. Por ahí pasan” y dejó a los televidentes asombrados. Claudio Yarto precisó que las naves pueden verse cerca del atardecer, aunque muchos videos que ha logrado grabar han sido cerca de las 6:00 de la mañana.

Ovnis y seres de otro planeta

El tema de los ovnis no deja dudas de que fascina y mucho a Claudio Yarto y sus afirmaciones en Tu Historia Como La Mía fueron acompañadas por videos que entregó a la producción. El cantante habló de naves de distintos tamaños pero también mostró cierta preocupación.

Para Claudio Yarto, no solo hay naves en la Tierra sino que los extraterrestres han llegado con sus “biologías”, en relación a que se trata de seres de otro planeta, de acuerdo a lo que ha podido observar. En este punto, habló de seres similares a mantarrayas y otros con plumas en su cuerpo, que se mueven a grandes velocidades e incluso son invisibles, aunque cerca de los cerros se pueden ver.