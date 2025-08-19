Muere reconocido actor de telenovelas tras ser hospitalizado por grave enfermedad

¡El mundo del espectáculo se encuentra de luto! Recientemente, se anunció el lamentable fallecimiento de un reconocido actor de telenovelas, Alberto Martín, quien era ampliamente conocido por su talento actoral. Se anunció que su muerte, ocurrió después de ser hospitalizado por una grave enfermedad.

Una triste noticia que ha sorprendido a muchos por la forma en que ocurrió. Es así que a continuación te detallaremos la historia del famoso actor, su trayectoria y todo lo que se sabe sobre su muerte.

¿Qué artista falleció?

Alberto Martín fue un reconocido actor de telenovelas, un argentino que durante varios años se dedicó al teatro, televisión y cine. Multiteatro, fue el encargado de anunciar oficialmente su fallecimiento tras ser hospitalizado por una grave enfermedad.

Nació en el año de 1944, en San Martín, quien desde sus 6 años inició en la producción fílmica de “La muerte está mintiendo”, film que le permitió ingresar al mundo de la actuación, con el paso de los años ingresó a los siguientes proyectos:

Me llaman Gorrión

Los Hijos de López

Brigada de Acción

La Valija

Mesa de noticias

Logrando que su rostro dominará varias producciones, siendo uno de los actores más conocidos en la televisión de Argentina y en el teatro, logrando hacer todo tipo de personajes con tramas distintas, siendo un artista flexible en sus papeles.

El último proyecto en el que participó fue en el programa de “Mañanísima”, espacio que compartía con la conductora “Carmen Barbieri”, siendo un programa donde la presentadora preparaba todo tipo de platillos, los cuales eran acompañados con el actor con mucho humor.

¿De qué falleció el actor Alberto Martín?

Alberto Martín, el reconocido actor de telenovelas, falleció el 16 de agosto del 2025, a sus 81 años, después de haber estado hospitalizado por varios días. Desde hace varios meses ya se encontraba lidiando con una grave enfermedad, padecimiento que le provocó alejarse de la televisión.

Aunque era bien sabido que el actor tenía un padecimiento de salud, nunca se difundió qué era lo que tenía. Igualmente, sus familiares no han anunciado la razón de su muerte, sin embargo, las redes sociales se han inundado de mensajes positivos para los familiares y amigos del artista, quienes lamentan la terrible noticia.