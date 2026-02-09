Las celebridades, ‘la casita’, el niño que recibió el Grammy... ¿y qué más? ¡Revive todo lo que sucedió en el medio tiempo del Super Bowl 2026!
La boda, Lady Gaga cantó y bailó salsa, ‘la casita’ se llenó de celebridades, apareció Ricky Martin y más. ¡Revive todo lo que sucedió en el Super Bowl 2026!
Bad Bunny hizo historia en el Super Bowl 2026 honrando su cultura y alzando la voz por los latinos: mostró el sabor de Puerto Rico, sucedió una boda, Lady Gaga cantó y bailó salsa, ‘la casita’ se llenó de celebridades, apareció Ricky Martin y mucho más. ¡Revive todo lo que sucedió en el evento deportivo más importante de Estados Unidos con todo el sabor latino!