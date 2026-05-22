Miss Alegría: Reinas del drama, eliminación y finalistas del reality

Este 22 de mayo vivimos grandes emociones en el reality más tierno de la televisión. Las participantes de Miss Alegría nos deleitaron con grandes actuaciones junto a actores y actrices consagrados como María Elisa Gallegos, Luis Fernando Peña, Ceci Ponce, Yuliana Peniche, Luis Orozco, Rubén Cerda, Pepe Suárez y Melissa Ortega. Sin embargo, una participante tendría que abandonar el reality, Lua. Por otro lado, Michelle, Kim, y Ariana quedaron nominadas rumbo a la Gran Final de Miss Alegría.