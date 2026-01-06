¿¡Como Dios lo trajo al mundo!? Christian Chávez recibió el 2026 en una playa nudista

Christian Chávez recibió el 2026 en una famosa playa de Oaxaca donde se puede andar ‘como Dios lo trajo al mundo’. ¿Cómo aprovechó su paso por la playa nudista? Esto nos contó el actor, quien dejó claro que disfrutó Oaxaca a su manera. ¡Ojo a lo que respondió sobre el ‘trío RBD’!