Mi hijastra ya no cabe en mi casa | Programa del 19 de mayo 2026 de Acércate a Rocío

Gabriela quiere correr a su hijastra de su casa, pues asegura que el inmueble le pertenece. Por su parte, Jocelyn advierte que Gabriela se quedará con las ganas, pues el departamento le pertenece a ella tras el fallecimiento de su padre. Viviana acusa a Gabriela de ser mala y de meter caballeros a su casa, por lo que le pide a su amiga Jocelyn que se aleje de Gabriela. aunque la mamá de Jocelyn quiere ayudar a su hija, el fallecido esposo de Gabriela no dejó testamento, por lo que todo se complica. ¿Será que el testimonio de Fernando ayuda a aclarar la situación?