¡Dale un giro a lo tradicional! Aprende a preparar sushi crujiente y sorprende a tu familia
Con esta receta de sushi crujiente, te lucirás con toda tu familia. ¡Ojo a los ingredientes, receta paso a paso y a los tips y consejos que compartió Rahmar!
Rahmar nos sorprendió esta mañana con una receta muy original, para darle un giro a un exquisito platillo oriental: sushi crispy muy crujiente. ¡Ojo a la receta paso a paso y a los ingredientes especiales que puedes encontrar en cualquier supermercado!