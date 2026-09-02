¡Así defendió Fabiola Guajardo a Vadhir Derbez de las fuertes acusaciones que enfrenta!

Fabiola Guajardo le mostró su apoyo a su amigo Vadhir Derbez a unos días de que el actor informara que obtuvo un amparo dentro del proceso derivado de los señalamientos en su contra por presunto abuso sexual. Sin embargo, Fabiola prefirió no caer en especulaciones sobre la versión de que las acusaciones contra el actor podrían estar relacionadas con una presunta extorsión. Por otro lado, Fabiola Guajardo se pronunció sobre los rumores de noviazgo con Vadhir Derbez y de las habladurías en torno a William Levy.