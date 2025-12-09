¿Cómo detectar y prevenir el ciberacoso? Gloria Álvarez de la Universidad de la Libertad, compartió valiosos consejos

¿Por qué se ha vuelto tan común el ciberacoso? ¿Cómo prevenirlo? ¿Cuál sería el ‘A,B,C’ del acoso cibernético? Gloria Álvarez, directora de Comunicación y catedrática en la Universidad de la Libertad, nos acompañó para hablar del ciberacoso en redes sociales. Denuncia y pide asesoría a la policía cibernética: 55 5242 5100, ext. 5086; línea para apoyo psicológico inmediato: 800 911 2000.