¿Cómo detectar y prevenir la diabetes? El diabetólogo Dr. Lavariega Sarachaga explica a detalle

El diabetólogo Dr. Lavariega Sarachaga compartió las razones que propician la diabetes y explicó cómo la podemos detectar y prevenir. ¡Ojo a los factores de riesgo!

Falta de ejercicio, mala alimentación... ¿y qué más? El diabetólogo Dr. Lavariega Sarachaga compartió las razones que propician la diabetes y explicó cómo la podemos detectar y prevenir. ¿Cuántos tipos de diabetes existen? ¡Ojo a los factores de riesgo!

