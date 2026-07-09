Samadhi Zendejas confirma su relación con Gabito Ballesteros y revela cómo la enamoró

Después de los videos en los que Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros se dejan ver muy cariñosos, la actriz hizo oficial el secreto a voces y, sin miedo al ‘qué dirán’, Samadhi y Gabito presumen su amor en redes sociales. ¿Qué fue lo que la enamoró del cantante? Esto reveló Samadhi Zendejas.