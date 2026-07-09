"¡Esto sigue vivo!”, Laura Zapata se enfrentaría nuevamente a uno de sus secuestradores

Laura Zapata, quien fue secuestrada hace casi 24 años junto con su hermana Ernestina Sodi, podría estar de nuevo frente a uno de sus presuntos captores que permanece en prisión desde hace 22 años. En exclusiva, la actriz reveló por qué un juez pidió su presencia. Por otro lado, Laura Zapata anunció que demandará a Kunno y a otro influencer por haber afirmado que su plagio había sido un autosecuestro.