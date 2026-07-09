"¡Que haga una buena elección!”, Maribel Guardia reacciona al nuevo romance de Imelda Tuñón
Además de pronunciarse sobre los escoltas que cuidan de su nieto, Maribel Guardia reaccionó a la nueva relación de Imelda Tuñón. Aquí los detalles.
Después de que Imelda Tuñón confirmara que está en una nueva relación, Maribel Guardia no tardó en reaccionar. Por otro lado, se pronunció sobre los escoltas que resguardan la seguridad de su nieto José Julián. ¿Se podrá acercar la paz entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón? Esto contestó la consagrada actriz.