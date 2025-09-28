¿Cómo identificar a ‘hombres faroles’? Estas son algunas actitudes de las que tienes que huir

En la sección de Benditas Mujeres de este domingo 28 de septiembre, las conductoras de Venga La Alegría Fin De Semana, hablaron sobre los ‘hombres faroles’, aquellos que tratan de mienten e imitan a otras personas para impresionar a las mujeres o pertenecer a un grupo, ya sea económico o social, al que no pertenecen. Las presentadoras compartieron sus experiencias con este tipo de individuos y dieron algunos tips para identificarlos. ¿Conoces alguno? ¡Aléjate de él!

