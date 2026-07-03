¡Aprende a lograr el mejor ahumado! Echa esta receta de costillas, chamorros y más y deleita a tus invitados
¡Ideal para comer después del México vs Inglaterra! Sorprende a tus invitados con chamorros, costillas y más. con un sabor ahumado muy especial. ¡Ojo al tip de la leña!
¡Todo ahumado! Rahmar nos sorprendió esta mañana con su receta paso a paso para preparar chamorros, pollos, costillas de cerdo y sliders, todo con un sabor ahumado único. ¡Ojo al truco de la leña que le dará un toque único!