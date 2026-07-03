Carmen explica por qué siempre cocina recetas asiáticas en MasterChef 24/7: “Piensan que es solo porque me gusta”

Así como a Ramahá se le ha cuestionado que use mucho el chile Xcatic, Carmen también se ha llevado varios regaños por preferir la gastronomía de Asia en los retos de MasterChef 24/7. Sin embargo, para la cocinera esto es mucho más que un simple gusto, pues en realidad es una forma de plasmar su vida en Tijuana, ya que asegura que en esta ciudad este tipo de recetas está muy presente y era inevitable que la volviera una parte de su sello personal.