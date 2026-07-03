¡Kristal y Luz Elena suben la temperatura con las narraciones más sexys del Mundial!
Rumbo al México vs Inglaterra, Luz Elena y Kristal sorprendieron con sus sexys y peculiares narraciones. ¿Le podrán ‘bajar la chamba’ a Martinoli y al Dr. García? ¡Imperdible!
Jesús Joel Fuentes fue nuestro juez en la Narración Loca, donde Diosa Quetzal, Pirata Morgan y los Wiwiriskis, se lucieron narrando con hilarantes risas y acentos. Pero Kristal Silva y Luz Elena pusieron a temblar a los grandes de la narración con sus voces sexys y únicas. ¡Imperdible lo de Flor y Viviann!