Venga La Alegría | Programa 3 de julio 2026 Parte 2 | Narraciones inolvidables, perritos mundialistas y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 3 de julio 2026, parte 2: Erika Buenfil reacciona a los festejos por las victorias de México en la CDMX, el cierre de la J3 de El Torneo de la Alegría, la mejor receta para lograr un ahumado espectacular y una pasarela imperdible de perritos mundialistas.

También las Predicciones Tiernas del México vs Inglaterra, nos visitó el elenco de el musical del ‘Genio de Aladín’, las imperdibles narraciones y Sergio Sepúlveda respondió lo que Los Niños Preguntan. Además, jugamos 5X3 y Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!