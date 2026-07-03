Nora hace enojar a la Chef Isabel Carvajal por NO seguir instrucciones en MasterChef 24/7: “Nada de lo que se pidió"

El exceso de iniciativa de Nora le jugó una mala pasada durante el reto exprés de repostería en MasterChef 24/7. Esto porque la cocinera quiso destacar de sus compañeros haciendo un ajolote y no un pez como se estableció en las reglas, algo que la Chef Isabel Carvajal consideró como incorrecto porque desde un principio se les dijo qué calificarían y sentenció que hay veces en que lo único que se debe hacer es seguir las instrucciones tal cual se piden.