Venga La Alegría | Programa 3 de julio 2026 Parte 1 | Giovanni Medina le responde a Fátima Bosch, lo del tigre de bengala en el Estado de México y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 3 de julio 2026, parte 1: Giovanni Medina responde a Fátima Bosch, Ernesto Laguardia defiende a Juan Osorio sobre su supuesta deuda, Adriana Barraza defiende la memoria de Carmen Salinas, Arleth Terán habla del proceso legal tras el robo a su casa y el imperdible Challenge.

También un duelo culinario con platillos tradicionales de México e Inglaterra, José Camar habla del apoyo que ha recibido tras la muerte de sus padres, espectaculares looks con diseños futuristas y lo que pasó con el tigre de bengala en el Estado de México. Además, una gran exhibición de baile y mucha diversión. ¡Venga La Alegría!