¡¿Quiere volar?! Erika Buenfil reveló si festejará durante el próximo partido de México en el Mundial
Luego de responder a los cuestionamientos por el estado de salud de Luis Miguel, Erika Buenfil reveló si le gustaría ‘volar’ en los festejos de la Selección Azteca.
Erika Buenfil reaccionó a los cuestionamientos por la emergencia médica que habría sufrido Luis Miguel hace unos días y compartió cómo festejó el Día del Padre con su hijo Nicolás. ¿Erika Buenfil festejaría con el ‘quiero volar’ en el siguiente partido de México en la máxima justa futbolera? ¡Checa lo que respondió!