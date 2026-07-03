¡¿Quiere volar?! Erika Buenfil reveló si festejará durante el próximo partido de México en el Mundial

Erika Buenfil reaccionó a los cuestionamientos por la emergencia médica que habría sufrido Luis Miguel hace unos días y compartió cómo festejó el Día del Padre con su hijo Nicolás. ¿Erika Buenfil festejaría con el ‘quiero volar’ en el siguiente partido de México en la máxima justa futbolera? ¡Checa lo que respondió!