¿Envidia a su hijo? Adrián Uribe elogió a su hijo Gael y recordó un complicado episodio

Adrián Uribe, quien está orgulloso de su hijo Gael, reveló a la prensa que pese al amor que le tiene, hay algo que le envidia a la buena. El actor reveló que hace ocho años, cuando fue operado de urgencia por una obstrucción intestinal, le hizo pensar en la muerte. Durante la alfombra roja de la premiere de su más reciente película, Adrián Uribe explicó por qué tuvo que ser operado.