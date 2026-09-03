Michelle habla sobre la relación que tuvo con Lancer y cómo la ayudó dentro de MasterChef 24/7 ¿Seguirán fuera del reality?
Michelle se quedó a nada de llegar a la Gran Final de MasterChef 24/7, ella nos platica cómo fue llegar tan lejos y la paz que siente sobre todos sus logros.
Michelle se siente contenta y satisfecha de haber llegado tan lejos en MasterChef 24/7, a pesar de ser una mujer competitiva celebra el gran logro que fue portar la filipina del programa. La exparticipante de MasterChef nos habla sobre el acompañamiento y el apoyo emocional que tuvo durante su estancia en el programa.