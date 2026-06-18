"¡Es una pena que tenga esa ingratitud!”, Maribel Guardia responde a Imelda Tuñón por los supuestos coqueteos de su hijo a Aranza

Maribel Guardia respondió a las recientes declaraciones de Imelda Tuñón, quien aseguró que Maribel le recomendaba no hacer enojar a Julián Figueroa para evitar violencia; esto surgió luego de que Aranza confesara haber vivido supuestos coqueteos de parte de Julián Figueroa. Por su parte, Marco Chacón aclaró su situación como albacea de la herencia del fallecido hijo de Maribel Guardia y explicó si Maribel Guardia ya fue notificada de su destitución como tutriz de su nieto.