¡De vuelta a la intimidad! Deny Welsh explicó cómo retomar la pasión ahora que terminaron las vacaciones
¿Cómo retomar la pasión ahora que los niños regresan a clases? La terapeuta sexual Deny Welsh compartió tips, consejos y errores frecuentes que debemos cuidar.
¿Es normal que baje el deseo sexual en vacaciones? Los niños ya regresaron a clases y muchas parejas aprovechan este momento para retomar la intimidad, pero no siempre es fácil. Por ello, la terapeuta sexual Deny Welsh nos acompañó para despejar todas las dudas y compartió útiles consejos. ¡Toma nota y comparte!