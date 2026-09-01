¿No puedes dejar el celular? Podrías estar sufriendo una adicción sin saberlo; conoce más de la tecnoadicción

En esta edición de En Buenas Manos tuvimos la visita de Enrique Gou, quien nos habló sobre una adicción que muy pocos conocen, pero muchos en la actualidad tienen y es la tecnoadicción. ¿Cómo puedes trabajar la adicción a la tecnología? el especialista nos contó sobre los cambios que puedes hacer para combatir estar en algún dispositivo a cualquier hora.