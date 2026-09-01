¿No puedes dejar el celular? Podrías estar sufriendo una adicción sin saberlo; conoce más de la tecnoadicción
¿Sabías que existe adicción a la tecnología? Estos son los datos que debes saber para detectarla y trabajarla a favor de tu salud.
En esta edición de En Buenas Manos tuvimos la visita de Enrique Gou, quien nos habló sobre una adicción que muy pocos conocen, pero muchos en la actualidad tienen y es la tecnoadicción. ¿Cómo puedes trabajar la adicción a la tecnología? el especialista nos contó sobre los cambios que puedes hacer para combatir estar en algún dispositivo a cualquier hora.