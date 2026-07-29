¿Se acabó el amor en tu relación? Estas son las señales que no debes ignorar

¿Le has dicho adiós a alguien aún queriéndola? En el marco del Día Internacional del Mal de Amores, Roxana Robledo, terapeuta y coach emocional, profundizó sobre las desconexiones emocionales, cómo enfrentarlas y cómo superarlas. ¿Cómo identificar cuando una relación amorosa ya no es sana? ¡Toma nota y comparte!