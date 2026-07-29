¿Se acabó el amor en tu relación? Estas son las señales que no debes ignorar
¿Sabes identificar cuando tu relación amorosa se terminó? Roxana Robledo compartió las señales de desconexiones emocionales, cómo enfrentarlas y superarlas.
¿Le has dicho adiós a alguien aún queriéndola? En el marco del Día Internacional del Mal de Amores, Roxana Robledo, terapeuta y coach emocional, profundizó sobre las desconexiones emocionales, cómo enfrentarlas y cómo superarlas. ¿Cómo identificar cuando una relación amorosa ya no es sana? ¡Toma nota y comparte!