¡Danna Yanina permanecerá en prisión por las averiguaciones de la muerte de Dafne Quintos!
Los reclamos y reacciones de la familia de Danna Yanina por su detención tras la muerte de Dafne Quintos y más; todo explicado Con Peras y Manzanas.
Los reclamos de la familia de Danna Yanina, quien permanecerá en prisión por las investigaciones de la muerte de Dafne Quintos, el autobús de pasajeros que se quedó sin frenos en Monterrey y continúan las labores de rescate tras el reciente terremoto; todo explicado Con Peras y Manzanas.