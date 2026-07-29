¡¿Puras mentiras?! El abogado de Alicia Villarreal desmiente a Cruz Martínez

¡Exclusiva! Luego de que Cruz Martínez declarara que nunca solicitó llegar a un arreglo extrajudicial en el proceso de violencia familiar que denunció Alicia Villarreal, el abogado de la cantante lo desmintió. Además, Gerardo Rincón reveló el motivo por el cual la defensa del músico, según su opinión, solicitó dicha salida alternativa.