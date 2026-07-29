¿En el amor SÍ hay edad? Lalo España habla sin filtros de su pasada relación amorosa

Tras la cancelación de ‘Enrollados’ y la polémica que se desató, Lalo España revela cómo quedó su relación con el conductor y, mientras continúan los reclamos de los fans, Lalo asegura que ha hecho lo posible por ayudar a quienes no han recibido su reembolso de los boletos. ¡Ojo a lo que contó sobre su pasada relación amorosa!