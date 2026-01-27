¡El Capibaras Tour llega a la CDMX! Checa lo que compartieron Chuy Lizárraga y ‘El Coyote’

Tras el doloroso adiós a su hermana por un trágico accidente, José Ángel Ledezma ‘El Coyote’ confesó que sólo una persona le ha dado fuerza para no caer: su ‘compadre’ Chuy Lizárraga. Treinta años de amistad y complicidad, respaldan la gran relación que tienen Chuy Lizárraga y ‘El Coyote’, quienes ya preparan tremenda fiesta para la capital mexicana. ¡Checa todo lo que revelaron de cara a la llegada del Capibaras Tour a la CDMX!