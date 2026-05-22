¿Nuevo romance en el regional mexicano? Xavi reacciona a los rumores que lo vinculan con Emily, hija de ‘El Canelo’

Xavi reaccionó ante los cuestionamientos de la prensa sobre los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Emily, hija de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, tras el supuesto coqueteo que habrían tenido durante un concierto en Guadalajara. Aquí las imágenes de lo que se vivió durante la presentación de ‘Dosis’, su nuevo material. ¡Ojo a lo que reveló sobre nuevas colaboraciones!