¡Cristián de la Fuente alza la voz contra la burocracia por el caso de su moto robada!
Cristián de la Fuente compartió la actualización del caso de su moto robada, dejó clara su molestia por el lento proceso de justicia y criticó la burocracia en México.
Cristián de la Fuente compartió la actualización del caso de su moto robada. Dejó clara su molestia por el lento proceso de justicia y no dejó de señalar sentirse decepcionado, frustrado y cansado de la burocracia en México. Así lo expresó el actor chileno.