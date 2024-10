¡Ola de críticas a Danna por interpretación de ‘My Heart Will Go On’!

Danna ha sido invitada constante a programas de la televisión española, y ha vivido momentos de mucha crítica por algunos de sus comentarios en los mismos, y esta última vez no fue la excepción.

La cantante mexicana se tomó un tiempo durante el programa para interpretar ‘My heart will go on’, tema que hiciera famoso la gran Celine Dion y que fuera la canción principal de la cinta ‘Titanic'. Lo realizó muy a su estilo y con esa voz dulce que la caracteriza, misma que fue acompañada únicamente por las notas del piano.

¿Por qué criticaron a Danna?

Y aunque terminando de cantar ‘My heart will go on’ fue ovacionada por el público presente, en redes sociales fue muy distinto, ya que las críticas negativas le llovieron al por mayor, asegurando que la intérprete de ‘Oye Pablo’ no alcanzó el rango vocal requerido para ese tema, o que únicamente logró ridiculizarse ante todos.

Aunque hubo un exceso de comentarios negativos a su presentación, también hubo quienes las defendieron, asegurando que pone en alto a todos los latinos y aplaudiendo su voz privilegiada.

Hasta el momento, Danna no ha realizado comentarios al respecto ni se ha defendido de quienes la atacan por su voz en redes sociales.

Danna es blanco constante de críticas

Danna ha sido blanco de críticas tras sus declaraciones en programas españoles, como cuando aseguró preferir el país europeo a México, lo que le valió una serie de comentarios negativos y queriéndola cancelar; y hace apenas unos días reveló en otra emisión, el haber salido años atrás con el futbolista brasileño, Neymar, hecho que causó revuelo en todas partes.

